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Giriş Tarihi: 11.7.2023 13:56

Adrian Mutu, Azerbaycan ekibi Neftçi'nin teknik direktörü oldu

Adrian Mutu, Azerbaycan ekibi Neftçi’nin teknik direktörü oldu

Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi.

Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi. Azerbaycan kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Mutu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Rumen teknik adam, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Mutu, son olarak ülkesinin Rapid Bükreş takımını çalıştırmıştı.

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Adrian Mutu, Azerbaycan ekibi Neftçi'nin teknik direktörü oldu
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