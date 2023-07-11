Beşiktaş’ta Umut Meraş, antrenmana devam edemedi

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana sakatlık önleyici çalışmalarla başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra topla ısınma ve koordinasyon antrenmanı yaptı.

Bir sonraki bölümde 7'ye 7 dar alanda oyun oynayan siyah-beyazlılar, minyatür kaleye pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapan siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde üç gruba ayrılarak değişmeli çift kale maç yaptı.

Son bölümde ağrı hisseden Umut Meraş ise yardımcı antrenör Burak Yılmaz'la konuştuktan sonra tedavi için idmandan ayrıldı.

Beşiktaşlı oyuncular çalışmalarına yarın devam edecek.