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Giriş Tarihi: 11.7.2023 21:57

Beşiktaş'ta Umut Meraş, antrenmana devam edemedi

AA
Beşiktaş’ta Umut Meraş, antrenmana devam edemedi

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana sakatlık önleyici çalışmalarla başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra topla ısınma ve koordinasyon antrenmanı yaptı.

Bir sonraki bölümde 7'ye 7 dar alanda oyun oynayan siyah-beyazlılar, minyatür kaleye pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapan siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde üç gruba ayrılarak değişmeli çift kale maç yaptı.

Son bölümde ağrı hisseden Umut Meraş ise yardımcı antrenör Burak Yılmaz'la konuştuktan sonra tedavi için idmandan ayrıldı.

Beşiktaşlı oyuncular çalışmalarına yarın devam edecek.

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Beşiktaş'ta Umut Meraş, antrenmana devam edemedi
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