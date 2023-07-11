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Giriş Tarihi: 11.7.2023 15:33

Manor Solomon, Tottenham Hotspur'a imza attı

Manor Solomon, Tottenham Hotspur’a imza attı

Tottenham Hotspur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fulham forması giyen İsrailli oyuncu Manor Solomon'u bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, bir transferi daha tamamladı. Londra ekibi, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'ten İngiltere Premier ligi ekibi Fulham'a kiralanan 23 yaşındaki Manor Solomon'u bedelsiz olarak transfer ettiğini duyurdu. Tottenham, İsrailli kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tottenham Hotspur'a transfer olan Solomon, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol kaydederken, şubat ayında Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti.

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Manor Solomon, Tottenham Hotspur'a imza attı
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