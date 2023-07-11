Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!

Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in ayrılığına üzülürken,z'damanşetiyle gelecek ismin müjdesini vermişti. Bir gün sonra isebaşlığı ile Galatasaray'ın da nabız yokladığı Polonyalı 10 numara için Dinamo Moskova'ya teklifin yapıldığını duyurduk.Arda Güler'in Real Madrid'e imza haberleri manşetleri süslerken,diyerek transferde mutlu sona ulaşıldığını okurlarıyla paylaşan ilk basın organı olduk. Ve dün Türkiye'nin'dan öğrendiği futbolcunun transferinin tamamlandığıbaşlığı ile bu sayfalarda yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu için Dinamo Moskova'yahaberde yer aldı. Sosyal medya,'u takibe devam etsin...