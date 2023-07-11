Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!
Giriş Tarihi: 11.7.2023

Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!

Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!
Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in ayrılığına üzülürken, SABAH Spor 6 Temmuz'da "10 numaraya Sebastian Szymanski' manşetiyle gelecek ismin müjdesini vermişti. Bir gün sonra ise 'Sebastian Fenerbahçe'de' başlığı ile Galatasaray'ın da nabız yokladığı Polonyalı 10 numara için Dinamo Moskova'ya teklifin yapıldığını duyurduk.



8 Temmuz'da Arda Güler'in Real Madrid'e imza haberleri manşetleri süslerken, 'Arda yoksa Sebastian var' diyerek transferde mutlu sona ulaşıldığını okurlarıyla paylaşan ilk basın organı olduk. Ve dün Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği futbolcunun transferinin tamamlandığı 'Szymanski F.Bahçe'de' başlığı ile bu sayfalarda yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu için Dinamo Moskova'ya 11+4 milyon Euro bonservis, oyuncuya da sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret verileceği haberde yer aldı. Sosyal medya, SABAH Spor'u takibe devam etsin...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu'ndan flaş hamle! Kılıçdaroğlu'na yakın isim görevden alındı
Son dakika: İsveç YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyecek! NATO tarihinde ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Bakan Tekin'den A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nı öğretmenler inşa edecek
Büyüdüğüm sahilde çocuklarımla
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA