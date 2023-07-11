Sabah Spor gün gün yazdı Türkiye peşinden geldi!

Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in ayrılığına üzülürken, SABAHSpor 6 Temmuz'da "10 numarayaSebastian Szymanski' manşetiyle gelecek ismin müjdesini vermişti. Bir gün sonra ise 'Sebastian Fenerbahçe'de' başlığı ile Galatasaray'ın da nabız yokladığı Polonyalı 10 numara için Dinamo Moskova'ya teklifin yapıldığını duyurduk.
8 Temmuz'da Arda Güler'in Real Madrid'e imza haberleri manşetleri süslerken, 'Arda yoksa Sebastian var' diyerek transferde mutlu sona ulaşıldığını okurlarıyla paylaşan ilk basın organı olduk. Ve dün Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği futbolcunun transferinin tamamlandığı 'Szymanski F.Bahçe'de' başlığı ile bu sayfalarda yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu için Dinamo Moskova'ya 11+4 milyon Euro bonservis, oyuncuyada sezon başına 2.5 milyonEuro garanti ücret verileceği haberde yer aldı. Sosyal medya, SABAHSpor'u takibe devam etsin...