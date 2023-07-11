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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Livakovic'in bonservisine 2 milyon Euro zam!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Livakovic’in bonservisine 2 milyon Euro zam!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kaleci transferi yapmak isteyen ve listenin ilk sırasına Dominik Livakovic'i yazan Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi için yeni teklif yaptı.

Fenerbahçe, el sıkıştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kulübünün inadını kırmak için 6 milyon Euro'luk teklifine 2 milyon Euro zam yaptı…

Sarı-lacivertliler sezon biter bitmez ilk transfer görüşmelerinden birini Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiyle yapmış, tecrübeli eldiven ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncunun kulübü, sözleşmesindeki '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini göstererek, pazarlık payı bırakmamıştı.

Sırp basını bu transferi bitirmek için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifine zam yaptığını ve 8 milyon ile şartları zorladığını belirtti. Kalecinin de ayrılık isteği nedeniyle bu transferin kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Livakovic'in bonservisine 2 milyon Euro zam!
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