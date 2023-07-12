Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al-Hilal, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 13.7.2023 00:11

Al-Hilal, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattı

AA
Al-Hilal, Lazio’dan Sergej Milinkovic-Savic’i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya'nın Lazio takımından Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i renklerine bağladı.

Al-Hilal Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'in transferini, Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

İtalya basınında, transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Üç yıllık kontrat imzalayan Sırp futbolcunun, senelik 20 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti
Bunların da dertleri bitmiyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! "Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Al-Hilal, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA