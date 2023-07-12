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Giriş Tarihi: 12.7.2023 19:12 Son Güncelleme: 12.7.2023 19:14

Burak İnce'nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekipleri istemişti...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Burak İnce’nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekipleri istemişti...

Son dakika haberi: Daha 16 yaşında Altınordu formasını giymeye başlayan ve etkili performansıyla Avrupa’dan birçok takımın teklif yaptığı genç oyuncu Burak İnce, Süper Lig ekiplerinin radarına girmişti. Arminia Bielefeld kulübünden ayrılan oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte tüm detaylar...

Daha 16 yaşında Altınordu formasını giymeye başlayan ve etkili performansıyla Avrupa'dan birçok takımın teklif yaptığı genç oyuncu Burak İnce, Süper Lig ekiplerinin radarına girmişti. Arminia Bielefeld kulübünden ayrılan oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Burak İnce devre arasında transfer olduğu Bundesliga ekibinde 5 maça çıkmış, sergilediği performanla da beğenileri kazanmıştı. Burak, sonraki dönemde takımının Bundesliga 2'ye düşmesiyle beraber kulübünün kendisiyle olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çevirdi ve bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebildi.

Ancak kulübü Arminia Bielefeld Bundesliga 2'de sezonu 16. olarak tamamladı ve 3.lige düşmemek için oynadığı play out maçlarını kaybederek lige veda etti. Takımının Bundesliga 3'e düşmesiyle beraber serbest kalan Burak İnce, Polonya Süper Lig ekiplerinden (Ekstralasa) Slask Wroclaw ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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Burak İnce'nin yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekipleri istemişti...
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