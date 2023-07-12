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Giriş Tarihi: 12.7.2023 12:54

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

AA
Galatasaray’ın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda daha sonra futbolcular, tam sahada 20 tur tempolu koştu.

Sıcak ve nemli havadaki idmanda bazı oyuncuların zorlandıkları görüldü. Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün, takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor
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