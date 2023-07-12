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Giriş Tarihi: 12.7.2023 08:35

Son dakika Galatasaray haberi: Wanda nara müjdeyi verdi: Icardi İstanbul’a geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Wanda nara müjdeyi verdi: Icardi İstanbul’a geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Mauro İcardi'den güzel haberi, menajerliğini yapan sevgilisi Wanda Nara verdi. Wanda Nara, Arjantinli golcünün birkaç gün içinde Türkiye’de olacağını açıkladı.

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Mauro İcardi'den güzel haberi, menajerliğini yapan sevgilisi Wanda Nara verdi. Oyuncuyla yıllığı 10 milyon Euro'ya anlaşan, PSG ile de bonservis pazarlıklarını son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, transferi büyük ölçüde noktaladı, Wanda Nara da hasretin biteceğini müjdeledi. Taraftarın 'yengesi', Instagram paylaşımına gelen soru üzerine, "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito (İcardi) da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullandı. Arjantinli çiftin, köpeklerine 'Gala' ismini koyması da sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Wanda nara müjdeyi verdi: Icardi İstanbul’a geliyor
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