Beşiktaş, Daniel Amartey’de mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş bu sezonki ilk yabancı transferini gerçekleştirdi… Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündeminde yer alan ve SABAH Spor'un 17 Mayıs'ta görüşmelerin başladığını duyurduğu Daniel Amartey'i renklerine bağladı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, 1.7 milyon Euro garanti ücret karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' dedi. Ganalı futbolcu, bugün ya da yarın İstanbul'a gelecek.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KEFİL OLDU

1.86'lık oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından da 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak ve siyah-beyazlıların Almanya kampına katılacak. Bu transferle ilgili bir detay da ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Amartey'in Leicester City'den eski takım arkadaşı olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü aradığı, oyuncunun da olumlu bilgiler vererek tecrübeli savunmacıya kefil olduğu öğrenildi.





SABAH SPOR NE DEDİYSE O

SABAH Spor, Amartey'in gündeme geldiğini 17 Mayıs'ta, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını da 5 Temmuz'da okuyucularına duyurmuştu.



BİR STOPER DAHA ALACAK

Amartey'in transferi, Beşiktaş'ı durdurmayacak. Siyahbeyazlılar, kadrosuna bir stoper daha katacak. Bu futbolcunun, Afrika kıtası dışından bir isim olduğu bildirildi.





HALİL'İN DERDİ MAAŞ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in takımında görmeyi çok istediği Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile bonservis bedelsiz, sadece 600 bin Euro bonus ve %25 sonraki satıştan pay özelinde anlaşma sağladı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile başlayan görüşmelerde 1 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlı ekip, 20 milyon TL'ye yakın bir rakam sundu. Halil cephesinin pazarlıklar konusunda yıllık maaşta diretmesi ise can sıktı. Yönetimin 20 milyon TL'den yukarı çıkmayacağı bildirildi. Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncu için devreye girdiği ve kulübüyle görüştüğü öğrenildi.