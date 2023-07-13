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Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:16

Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

AA
Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda iç sahada yapılacak maçların kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Yenileme süreci 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak kombineler, 24 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonu boyunca Çaykur Didi Stadı'nda geçerli olacak kombinelerini öncelikli satışı, 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yenileme süreci 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak kombineler, 24 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Öncelikli satışında yüzde 10 indirim uygulanacak kombinelerin fiyatları şöyle:

Protokol 17.500 Lira

VIP A/B 6000 Lira

Maraton 2000 Lira

Kapalı Dağ 1500 Lira

Kapalı Deniz 1500 Lira

Kale Arkası 800 Lira

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Çaykur Rizespor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
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