Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu
Giriş Tarihi: 13.7.2023 12:59

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu

DHA
Fenerbahçe’de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Alexander Djiku ve Umut Nayir, sarı-lacivertli ekibe dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin salonunda iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyunculardan Kızılyıldız maçında görev alanlar rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Alexander Djiku ve Umut Nayir ise antrenmanda yer aldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Bu nasıl patolojidir?
Çocuk pasaportu tarih oluyor
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Miçotakis Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair konuştu: İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Umut Nayir takıma dahil oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA