Antalyaspor, Jakub Kaluzinski’yi kadrosuna kattı

Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt'un ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip, Polonya Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk ile yollarını ayıran Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlıların Burdur MAKÜ Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sezon öncesi birinci hazırlık kampı sırasında gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

"GENÇ VE GELECEK VADEDİYOR"

Yeni sezonun ikinci transferini Kaluzinski ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Abide Gülel, "Jakub çok genç yaşına rağmen çok başarılı bir orta saha oyuncusu. 8'i ümit milli olmak üzere 15 kez ülkesinin milli takımında forma giymiş, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. 3+1 yıllık sözleşme yaptık. İlk kez ülkesinin dışında ve altyapısından yetiştiği kulübün dışında bir kulüpte forma giyecek. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle mutluyuz" dedi.

KALUZINSKI: LİGİN BAŞLAMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim. Kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Saha içi çalışmaları için de kendimi hazır hissediyorum. Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Lechia Gdansk'ın altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, takımıyla toplam 56 maça çıkma başarısı gösterdi. Kaluzinski bu maçlarda 1 gol atarken, 4 de asist yaptı.



