Fenerbahçe’den Toko Ekambi atağı!

Hücum hattının soluna 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe'de Ekambi sesleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun şartları konusunda bilgi alındığı kaydedildi.

Lyon yönetimine ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile görüşmelerde büyük aşama alındığı ve kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de sol kanat için ilk tercih Wilfried Zaha idi. Ancak Fildişili yıldızın kararını bir türlü bildirmemiş olması Fener yönetiminin sabrını taşırmış durumda. Zaha'dan 1-2 gün içinde net bir dönüş olmazsa Fenerbahçe Ekambi için girişimlerini hızlandıracak. (Takvim)