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Giriş Tarihi: 14.7.2023 14:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Mertens müjdesi! Piyango gibi teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens müjdesi! Piyango gibi teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens için piyango gibi teklif geldi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Dries Mertens için sürpriz bir teklif geldi.

Suudi Arabistan'dan iki kulüp Dries Mertens'i istiyor. Galatasaray'a gelen en yüksek bonservis teklifi 11 milyon euro. Erden Timur ve Okan Buruk, Belçikalı yıldız ile görüşüp ardından pazarlık masasına oturacak.

Arap kulüplerinden 36 yaşındaki Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklifleri var.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu karşılaşmaların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2256 dakika süre alan tecrübeli yıldız, 7 gol ve 4 asistle skora etki etti. (Hürriyet)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Mertens müjdesi! Piyango gibi teklif...
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