Son dakika haberi: Ajax Dusan Tadic’le yollarını ayırdı! Beşiktaş’a güneş doğdu...

"BU SONSUZA KADAR SÜRECEK VEDA DEĞİL"

Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic,"Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax taraftarı olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde başka bir görevde tekrardan geleceğim." ifadelerini kullandı.