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Giriş Tarihi: 15.7.2023 00:33 Son Güncelleme: 15.7.2023 00:36

Son dakika haberi: Ajax Dusan Tadic'le yollarını ayırdı! Beşiktaş'a güneş doğdu...

Son dakika haberi: Ajax Dusan Tadic’le yollarını ayırdı! Beşiktaş’a güneş doğdu...

Son dakika haberi: Ajax ile sayısız başarılara imza atan tecrübeli futbolcu Dusan Tadic, takımdan ayrıldığını açıkladı. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Yeni sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'ten sevindirici haber geldi. siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Tadic, Ajax'tan ayrıldı.

Ajax da kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.

"BU SONSUZA KADAR SÜRECEK VEDA DEĞİL"

Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic,"Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax taraftarı olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde başka bir görevde tekrardan geleceğim." ifadelerini kullandı.

47 MAÇA ÇIKTI

Ajax'ta geride kalan sezonda 47 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 13 gol, 21 asistlik katkı verdi.

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Son dakika haberi: Ajax Dusan Tadic'le yollarını ayırdı! Beşiktaş'a güneş doğdu...
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