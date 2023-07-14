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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:03

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Petkovic transferinde kötü haber! O takım devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Petkovic transferinde kötü haber! O takım devrede

Trabzonspor çok uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Bruno Petkovic bir türlü imzayı atmadı. Hırvat oyuncunun transferini tamamlayamayan Trabzonspor'a bir de rakip çıktı, işler iyice zorlaştı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için hazırlanan Trabzonspor'da yönetim, Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Golcü konusunda güvendiği isimleri kadroya dahil etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcıya kötü haber geldi.

İspanyollar devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a transferde beklenmedik bir haber geldi.

Fanatik'in haberine göre; Celta Vigo, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'i takımına kazandırmak için harekete geçti.

İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile temasa geçeceği ifade edildi. Bordo-Mavili ekip de Hırvat forvetin transferi için uzun süredir uğraş veriyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Petkovic transferinde kötü haber! O takım devrede
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