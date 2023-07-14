Wanda Nara’dan korkutan haber!

Arjantin basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatan Nara'nın Perşembe öğleden sonraya kadar tedavi gördüğü ve sürecin tamamlandıktan sonra taburcu edildiği kaydedildi.

TABURCU EDİLDİ

Nara'nın babası Andres Nara, yapılan kontrollerin ardından Wanda Nara'nın taburcu edildiğini söyledi. Andres Nara yaptığı açıklamada, "Hastaneden geliyorum ve doktorlar, Wanda'yı taburcu ettiklerini söylediler. Yaşadığı rahatsızlık sonrası rutin kontrolleri de yapıldı çünkü kendini kötü hissediyordu ve nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Artık hastanede değil" ifadelerini kullandı.