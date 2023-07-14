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Giriş Tarihi: 14.7.2023 09:15 Son Güncelleme: 14.7.2023 09:17

Wanda Nara'dan korkutan haber!

Wanda Nara’dan korkutan haber!

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın şiddetli karın ağrısı nedeniyle tedavi altına alındığı belirtilirken, ünlü modelin iyiliştiği ve taburcu edildiği ifade edildi.

Arjantin basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatan Nara'nın Perşembe öğleden sonraya kadar tedavi gördüğü ve sürecin tamamlandıktan sonra taburcu edildiği kaydedildi.

TABURCU EDİLDİ
Nara'nın babası Andres Nara, yapılan kontrollerin ardından Wanda Nara'nın taburcu edildiğini söyledi. Andres Nara yaptığı açıklamada, "Hastaneden geliyorum ve doktorlar, Wanda'yı taburcu ettiklerini söylediler. Yaşadığı rahatsızlık sonrası rutin kontrolleri de yapıldı çünkü kendini kötü hissediyordu ve nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Artık hastanede değil" ifadelerini kullandı.

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Wanda Nara'dan korkutan haber!
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