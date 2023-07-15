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Giriş Tarihi: 15.7.2023 10:42

Ajax, Dusan Tadic’e veda etti

İHA
Ajax, Dusan Tadic’e veda etti

Hollanda temsilcisi Ajax, 34 yaşındaki tecrübeli Sırp futbolcu Dusan Tadic’e veda etti.

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, 5 sezondur forma giyen aynı zamanda son 4 yıldır da takımın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic'e veda mesajı paylaştı. Tecrübeli yeteneğin ismi bir süredir Süper Lig ekibi Beşiktaş ile de anılıyor. Ajax'ta 1 senelik sözleşmesi bulunan Sırp golcü, kırmızı-beyazlılar ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Tadic, geride kalan sezonda Ajax ile Hollanda liginde çıktığı 34 maçta 11 gol atarken, 18 de asist katkısı sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Sırp futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı karşılaşmalarda santrfor bölgesinde 17 maçta 7 gol, 9 asist, sol kanat olarak 16 maçta 5 gol, 6 asist; sağ kanat mevkiinde 1 gol, 5 asist üreterek önemli bir istatistiğe imza attı.

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Ajax, Dusan Tadic’e veda etti
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