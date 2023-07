Arda Turan'dan çarpıcı açıklamalar! "Arda Güler, Barcelona'ya gitseydi..."

"GALATASARAY ÇOCUKLUK SEVDAM"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'la olan ilişkisine değinen Arda Turan şunları ifade etti; "Okan ağabeye çok güveniyoruz. Okan ağabey insani değerlere önem veren biri. Oyuncular her şeyden önce insan olarak görülmek istiyorlar. Galatasaray'a gelene kadar çok şey başardı. Galatasaraylı olarak ona geçen sezon için teşekkür ediyorum. Ondan çok şey bekliyoruz.". Galatasaray sevgisinin çocukluktan geldiğini belirten Arda Turan, "Ben Galatasaraylıyım, benim çocukluk sevdam. Birçok fedakarlık yapmama rağmen bu sevdam yargılandı. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Galatasaray teknik direktörü olma hayalim var. Ama Okan ağabey gibi içimizden yetişmiş büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. O yüzden sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız, onun için hazırlanıyoruz. Ben ülkemin milli takımını da Galatasaray'ı da çalıştırmayı çok isterim. Ama sonrası hayalim Atletico Madrid ve Barcelona'yı çalıştırmak. Her sabah kalktığımda en iyi teknik direktör olmak istediğimi kendime söylüyorum" dedi.

"ATLETİCO MADRİD EVİMDE HİSSETTİRDİ"

Çocukluk yıllarında kapısından içeri girdiği Galatasaray'ın 2011 yılına kadar ileri hattının vazgeçilmezi olan Arda Turan 2005 yılında yükseldiği Galatasaray'ın A takımından 2011 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Atletico Madrid'de efsane olarak anıldığını söyleyen Arda Turan, "Bana Galatasaray'da efsane olmakla ilgili bir söz söylendiğinde insanlar şüphe duyarlar, buna saygı duyuyorum. Ama kulübün çok zor zamanlarında, genç yaşta, kulübün şampiyonluğunda en büyük katkıyı yapmak ve kulübün ihtiyacı varken büyük transfer ücretiyle gitmek de kulüp için bir efsane olmayı gösterebilir. Şu anki Galatasaray yönetiminden bahsetmiyorum ama kulüpten bana hiçbir zaman böyle bir teklif gelmedi. Atletico Madrid bana hiçbir yerde hissetmediğim kadar evimde hissettirdi. Oraya gittiğimde bana efsaneden başka bir şey demediler. Ne zaman arasam telefonun diğer ucundalar. Ben de her zaman yerleri ayrı" dedi.