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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Geliş tarihi Nara’ya bağlı!

Geliş tarihi Nara’ya bağlı!

Galatasaray ile yeniden anlaşan İcardi, eşi Wanda Nara’nın hastalığı ile sarsıldı. Nara hastanede çeşitli tetkiklerden geçerken Arjantinli yıldız, geliş tarihiyle ilgili süre istedi

Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro karşılığında 3 senelik anlaşma yaptığı, Fransız kulübü PSG ile el sıkışma noktasına geldiği İcardi, eşi Wanda Nara'nın hastalığı ile sarsıldı. Martin Fierro ödülünü aldıktan sonraki gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Nara'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Arjantinli gazeteci Jorge Lanata şok bir iddia ortaya attı. Lanata, taburcu edilen ve 48 saat boyunca gözlem altına tutulan Nara'nın lösemiye yakalandığını ileri sürdü. Galatasaray kaynakları ise bu iddiayı doğrulamadı. Çiftin hastalık nedeniyle İbiza'daki tatilini de iptal ettiği belirtildi. Bu arada Arjantin basını, sarı-kırmızılı camianın yolunu gözlediği İcardi'nin de geliş tarihiyle ilgili G.Saray'dan süre istediğini yazdı.

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Geliş tarihi Nara’ya bağlı!
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