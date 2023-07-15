Geliş tarihi Nara’ya bağlı!

Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro karşılığında 3 senelik anlaşma yaptığı, Fransız kulübü PSG ile el sıkışma noktasına geldiği İcardi, eşi Wanda Nara'nın hastalığı ile sarsıldı. Martin Fierro ödülünü aldıktan sonraki günArjantinli gazeteci Jorge Lanata şok bir iddia ortaya attı. Lanata, taburcu edilen ve 48 saat boyunca gözlem altına tutulan Nara'nın lösemiye yakalandığını ileri sürdü. Galatasaray kaynakları ise bu iddiayı doğrulamadı.Bu arada Arjantin basını, sarı-kırmızılı camianın yolunu gözlediği İcardi'nin de geliş tarihiyle ilgili G.Saray'dan süre istediğini yazdı.