Madrid’de Arda rüzgârı esiyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18'lik Arda Güler her hareketiyle gündemde. Madrid sokaklarında genç kızların fotoğraf çektirmek için yarıştığı Arda, dün sabah yapılan pas idmanını golle süsleyince, takım arkadaşları tarafından uzun süre alkışlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arda'yı konuştuklarını şu sözlerle aktardı: "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum."