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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Mertens piyangosu: 10 milyon Euro’luk teklif

Mertens piyangosu: 10 milyon Euro’luk teklif
Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri, bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan basınına göre bir Suudi Arabistan kulübü, 36 yaşındaki oyuncu için Aslan'a 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim, bir yıllık sözleşmesi bulunan ve yeni sezonda 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncuyla görüştükten sonra teklifi değerlendirecek. Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 30 maça çıkan Mertens, 6 gol attı, 3 asist yaptı.

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Mertens piyangosu: 10 milyon Euro’luk teklif
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