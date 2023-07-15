Mertens piyangosu: 10 milyon Euro’luk teklif

Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri, bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan basınına göre bir Suudi Arabistan kulübü,Yönetim, bir yıllık sözleşmesi bulunan ve yeni sezonda 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncuyla görüştükten sonra teklifi değerlendirecek. Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 30 maça çıkan Mertens, 6 gol attı, 3 asist yaptı.