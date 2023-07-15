Sensiz olmuyor!

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Aslan sahaya, Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Boey, Midtsjö, Berkan, Kerem, Yunus, Yusuf Demir ve Barış Alper 11'iyle çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan Cimbom, yakaladığı pozisyonları kullanamadı. Avusturya ekibi 49'da Holland'ın golüyle öne geçti. Barış Alper Yılmaz 83'te tabelayı belirledi.Hafif sakatlıkları olan Zaniolo ve Oliveira kadroya dahil edilmedi.Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra "Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok fırsat yakaladık ancak birini değerlendik.. İyi oynadı, golünü de attı.Angelino da hazır geldi, onu yarınki (bugün) maçta oynatmak istiyorum" dedi.Sarı-kırmızılar, kamptaki 3. hazırlık maçında bugün Macar ekibi Csakvar ile karşılaşacak. Saat 19.30'daki mücadelede Angelino da forma giyecek.