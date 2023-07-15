Sensiz olmuyor!

Galatasaray, Austria Wien ile berabere kalırken, yolunu gözlediği İcardi’yi çok aradı. Önemli fırsatlar kaçtı, tek gol Barış Alper Yılmaz’dan geldi
Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Aslan sahaya, Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Boey, Midtsjö, Berkan, Kerem, Yunus, Yusuf Demir ve Barış Alper 11'iyle çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan Cimbom, yakaladığı pozisyonları kullanamadı. Avusturya ekibi 49'da Holland'ın golüyle öne geçti. Barış Alper Yılmaz 83'te tabelayı belirledi. 18 şuttansadece 4 isabet bulan G.Saray, forvetteözellikle İcardi'yi çok aradı. Hafif sakatlıkları olan Zaniolo ve Oliveira kadroya dahil edilmedi.
OKAN BURUK:BARIŞ İÇİNKORKUYORUM!
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra "Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok fırsat yakaladık ancak birini değerlendik. Barış'la ilgili korkularımızvar bir şey olmasındiye. İyi oynadı, golünü de attı. İcardi ile daha imzayok. İmza attıktan sonra netbir şekilde söyleyebiliriz. Angelino da hazır geldi, onu yarınki (bugün) maçta oynatmak istiyorum" dedi.
ANGELİNOBUGÜNSAHNEDE
Sarı-kırmızılar, kamptaki 3. hazırlık maçında bugün Macar ekibi Csakvar ile karşılaşacak. Saat 19.30'daki mücadelede Angelino da forma giyecek.