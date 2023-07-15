Sivasspor, Jordy Caicedo’ya teşekkür etti

2022-2023 sezonu devre arası transfer döneminde kiralık olarak Sivasspor kadrosuna katılan Jordy Caicedo'nun sözleşmesi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp 25 yaşındaki forvet ile sözleşme yenilemedi ve yolları ayırdı.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Caicedo ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadromuza kattığımız Jordy Caicedo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Caicedo'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.2022-2023 sezonunda Sivasspor'da 17 maça çıkan Ekvadorlu oyuncu 3 kez gol atma başarısı gösterdi. 8 kez ilk 11'de sahaya çıkan Caicedo, 688 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.