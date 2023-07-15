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Giriş Tarihi: 16.7.2023 01:18 Son Güncelleme: 16.7.2023 01:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Dusan Tadic'i KAP'a bildirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Dusan Tadic’i KAP’a bildirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, oyuncuyu KAP'a bildirirken, uçaktan fotoğraf da paylaştı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, oyuncuyu KAP'a bildirirken, uçaktan fotoğraf da paylaştı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor…"

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Dusan Tadic'i KAP'a bildirdi!
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