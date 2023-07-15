Son dakika haberi: Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı. Transferi, "Ait olduğun yere hoş geldin Halil Dervişoğlu!" sözleriyle duyuran sarı kırmızılılar, Halil'in maliyetini de duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki santrfor için Brentford'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 500.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir."