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Giriş Tarihi: 15.7.2023

UEFA’dan üç kulübe yaptırım

UEFA’dan üç kulübe yaptırım
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarına uymayan takımlara uygulanan yaptırımları açıkladı. Beşiktaş'ın belirlenen hedefi yerine getirdiği için herhangi bir ceza almayacağı duyurulurken, 3 Türk kulübüne kötü haber geldi. Siyahbeyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak. Başakşehir, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle UEFA'ya 400 bin Euro ödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor da kasasından 100 bin Euro çıkaracak. Trabzonspor ise UEFA ile uzlaşma anlaşması imzaladı. Bordo-mavili kulüp, 2 milyon Euro'luk UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etti. Karadeniz ekibi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmını (300 bin Euro) doğrudan ödeyecek. Bordo-mavili kulüp, kalan 1.7 milyon Euro'luk kısmı ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre ödeyecek.

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UEFA’dan üç kulübe yaptırım
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