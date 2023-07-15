UEFA’dan üç kulübe yaptırım

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarına uymayan takımlara uygulanan yaptırımları açıkladı. Beşiktaş'ın belirlenen hedefi yerine getirdiği için herhangi bir ceza almayacağı duyurulurken, 3 Türk kulübüne kötü haber geldi. Siyahbeyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak.Geçen sezon az bütçe açığı verenda kasasından 100 bin Euro çıkaracak. Trabzonspor ise UEFA ile uzlaşma anlaşması imzaladı.Karadeniz ekibi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmını (300 bin Euro) doğrudan ödeyecek. Bordo-mavili kulüp, kalan 1.7 milyon Euro'luk kısmı ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre ödeyecek.