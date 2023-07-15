UEFA’dan üç kulübe yaptırım

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarına uymayan takımlara uygulanan yaptırımları açıkladı. Beşiktaş'ın belirlenen hedefi yerine getirdiği için herhangi bir ceza almayacağı duyurulurken, 3 Türk kulübüne kötü haber geldi. Siyahbeyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak. Başakşehir, 2022mali yılındakihedeflerinitutturamadığıgerekçesiyleUEFA'ya400 bin Euroödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor da kasasından 100 bin Euro çıkaracak. Trabzonspor ise UEFA ile uzlaşma anlaşması imzaladı. Bordo-mavili kulüp,2 milyon Euro'luk UEFAKatılım gelirlerine tedbirkonulmasını kabul etti. Karadeniz ekibi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmını (300 bin Euro) doğrudan ödeyecek. Bordo-mavili kulüp, kalan 1.7 milyon Euro'luk kısmı ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre ödeyecek.