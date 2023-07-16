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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Dzeko’dan ilk gol

Dzeko’dan ilk gol
F.Bahçe, Rusya kampındaki 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini alırken İnter'den gelen Edin Dzeko da ilk golünü attı. Bosnalı forvet, penaltılarla 4-3 kaybedilen Zenit'e karşı oynamamış, 3-1 biten Kızılyıldız karşılaşmasında 66 dakika sahada kalmasına rağmen fileleri havalandıramamıştı. 37 yaşındaki ünlü golcü, Azerbaycan ekibi Neftçi karşısında 73. dakikada Kent'in ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu.

DJİKU SİFTAH YAPTI
Rusya kampına 13 Temmuz'da katılan Djiku, Neftçi karşılaşmasında sahaya çıktı. Ganalı stoper 80'de Serdar Aziz'in yerine dahil olurken, ilk kez sarı-lacivertli forma ile mücadele etti.

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Dzeko’dan ilk gol
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