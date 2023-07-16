Fırtına’nın yüzü yine gülmedi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren, ilk maçında Hajduk Split'e 2-0 yenilen Trabzonspor, dün Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaştı ve A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hırvat rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına, yapılan 1 saatlik kondisyon antrenmanından sonramüsabakaya önde baskı ve hızlı hücum denemeleriyle başladı. 10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda topu Benkovic indirdi,Bordo-mavililer 37'de ceza sahası dışından58'de de savunmanın uzaklaştıramadığı toptagollerine engel olamayınca 2-1 geri düştü. Bu dakikadan sonra çok sayıda oyuncu değişikliği olurkenberaberliği getirdi: 2-2. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor hücumda üretkenliğini geliştirmeye çalışsa da sonuç değişmedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşmayla ilgili "Takımım ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirse, bu aslında idmanlarda eksik kaldığımızı da gösterebilir.Aslında belki de istediğimiz bir durum" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Bize faydası olacak oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor için bu maç, yapılan çalışmaların karşılığının aranması ve sahada oyuncuların bunun için çabalaması açısından değerliydi. Ancak mücadelenin, Trabzonspor için istenildiği gibi başlandığını söyleyemeyiz. İlk dakikalarda daha dağınık gözüken Trabzonspor,oyunda dengeyi kurup öne geçmeyi de başardı. Ancak uzaktan yenen bir gol ve devamında bariz adam paylaşımındaki eksiklikten gelen ikinci gol, sıkıntıları görme açısından önemliydi. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sonrası sahaya giren takım ise ilk 11'den daha diri ve dirençliydi ki bunda temponun Trabzonspor'un istediği seviyeye gelmesinin de etkisi yüksekti. Bardhi'nin duran toptan attığı gol, skor olarak oyunda dengeyi getirse de Bjelica'nın antrenmanlarda çalıştıklarını alması,hepsinden önemlisi ise birkaç takviyeye daha ihtiyaç duyduğu bir gerçek.