Fırtına’nın yüzü yine gülmedi

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci maçında MOL Fehervar ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın golleri Maxi Gomez ve Bardhi’den geldi
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren, ilk maçında Hajduk Split'e 2-0 yenilen Trabzonspor, dün Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaştı ve A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hırvat rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına, yapılan 1 saatlik kondisyon antrenmanından sonra 30 derece sıcaklıkta oynadığı müsabakaya önde baskı ve hızlı hücum denemeleriyle başladı. 10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda topu Benkovic indirdi, Gomezkontrol ettikten sonra düzgünvuruşla takımını önegeçirdi: 1-0. Bordo-mavililer 37'de ceza sahası dışından Csongvai, 58'de de savunmanın uzaklaştıramadığı topta Kenan Kodro'nun gollerine engel olamayınca 2-1 geri düştü. Bu dakikadan sonra çok sayıda oyuncu değişikliği olurken 75'te Enis Bardhi'ninfrikik golü beraberliği getirdi: 2-2. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor hücumda üretkenliğini geliştirmeye çalışsa da sonuç değişmedi.
'TAKIM İYİYSE SIKINTI VARDIR'
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşmayla ilgili "Takımım ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirse, bu aslında idmanlarda eksik kaldığımızı da gösterebilir. Çünküoyuncular yoğun bir idman temposundan, yüksek bir ritimdengeçiyorlar. Dolayısıyla ayaklarının, vücutlarının biraz yorgunolması normal bir durum. Aslında belki de istediğimiz bir durum" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Bize faydası olacak oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
MİNİ YORUM
YUNUS EMRE SEL Fiziksel olarak çok yol almalı
Trabzonspor için bu maç, yapılan çalışmaların karşılığının aranması ve sahada oyuncuların bunun için çabalaması açısından değerliydi. Ancak mücadelenin, Trabzonspor için istenildiği gibi başlandığını söyleyemeyiz. İlk dakikalarda daha dağınık gözüken Trabzonspor, daha sonra özelliklekanat bölgesinde topu saklama,ön alanda baskı kurma vehızlı hücum denemeleriyle oyunda dengeyi kurup öne geçmeyi de başardı. Ancak uzaktan yenen bir gol ve devamında bariz adam paylaşımındaki eksiklikten gelen ikinci gol, sıkıntıları görme açısından önemliydi. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sonrası sahaya giren takım ise ilk 11'den daha diri ve dirençliydi ki bunda temponun Trabzonspor'un istediği seviyeye gelmesinin de etkisi yüksekti. Bardhi'nin duran toptan attığı gol, skor olarak oyunda dengeyi getirse de Bjelica'nın antrenmanlarda çalıştıklarını alması, fiziksel olarak Trabzonspor'un90 dakikayı çıkaracakseviyeye gelebilmesiiçin biraz dahazamana, hepsinden önemlisi ise birkaç takviyeye daha ihtiyaç duyduğu bir gerçek.