Galatasaray’a dersini verdik!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Halil bizim listemizde, planlamamızda değildi. Oyuncuyla alakalı babasının, ekibimizle bir yakınlaşması vardı.Şartlarımızı sunduk, oyuncunun maddi beklentisi bize uymadı.Zaten hocamız da bu olaya noktayı koymuş oldu basın toplantısında oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamayla... Kendisi spor camiasının çok bilge kişiliği."O süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki lafı gediğine koyuyor. Galatasaray'ın yandaş medyaları aracılığıyla yaptırdıkları haberler var; taraftarımızı manipüle etmeye yönelik.Biz Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı.Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi ve bizim için önem arz etmiyor o konu. Beşiktaş, paranın yarış haline geldiği hiçbir işin içinde olmadı. Bundan sonra da olmayacak."Emre Kocadağ, transferlerle ilgili de bilgi verdi. Arjantinli orta saha Pereyra ile de ilgileniyoruz,diye düşünüyorum ama bu transfer işleri ıslak imza olmadan bitmiyor.Beşiktaş'ta devam etmesi noktasında kararlıyız.Üst düzey oyuncu transferi yapacağız. Beşiktaş'a geldiğinde taraftarları heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek oyuncular alacağız."