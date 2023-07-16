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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Galatasaray'a dersini verdik!

Galatasaray’a dersini verdik!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ’dan bomba açıklamalar: "Halil Dervişoğlu bizim listemizde değildi, rakibe gitmesi bizim için önem arz etmiyor. Rosier ve Gedson ile de ilgilenmişlerdi. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Halil bizim listemizde, planlamamızda değildi. Oyuncuyla alakalı babasının, ekibimizle bir yakınlaşması vardı. Oğlunun Beşiktaş'a transferiyle alakalı bir isteği olduğunu söyledi. Şartlarımızı sunduk, oyuncunun maddi beklentisi bize uymadı. Bunun uymadığını da söyledik. Zaten hocamız da bu olaya noktayı koymuş oldu basın toplantısında oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamayla... Kendisi spor camiasının çok bilge kişiliği."

ŞENOL GÜNEŞ LAFI GEDİĞİNE KOYDU
O süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki lafı gediğine koyuyor. Galatasaray'ın yandaş medyaları aracılığıyla yaptırdıkları haberler var; taraftarımızı manipüle etmeye yönelik. Rosier ve Ghezzal'a da kendilerinin bir ilgisi olmuştu. Biz Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı. Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncu olduğu zaman hiçbir şeye bakmaz, alır. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi ve bizim için önem arz etmiyor o konu. Beşiktaş, paranın yarış haline geldiği hiçbir işin içinde olmadı. Bundan sonra da olmayacak."

TRANSFERLER NE DURUMDA?
Emre Kocadağ, transferlerle ilgili de bilgi verdi. Arjantinli orta saha Pereyra ile de ilgileniyoruz, olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum ama bu transfer işleri ıslak imza olmadan bitmiyor. Saiss'i bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ta devam etmesi noktasında kararlıyız. Redmond dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz. Üst düzey oyuncu transferi yapacağız. Beşiktaş'a geldiğinde taraftarları heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek oyuncular alacağız."

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Galatasaray'a dersini verdik!
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