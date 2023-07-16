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Giriş Tarihi: 16.7.2023

İşte A’dan Z’ye Halil olayı!

İşte A’dan Z’ye Halil olayı!

Halil, G.Saray'ı; baba ve İngiliz kulübü, Beşiktaş'ı tercih etti… Milli futbolcu da Beşiktaş'ın teklifine 'evet' dedi. Fakat Güneş'in sözleri, oyuncuya geri adım attırdı ve Cimbom devreye girdi. Önceki gece uçakta olan Erden Timur'un telefonu kapalı olunca aile tekrardan Beşiktaş'a yöneldi. Ama gece 02.30'da Aslan noktayı koydu ve transferi bitirdi

Türkiye'de transfer gündeminde her gün yeni bir bomba patlıyor… Beşiktaş'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu, önceki gece rotayı Galatasaray'a kırdı ve sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzaladı. Bu haber, futbol gündemine bomba gibi düştü. Şimdi gelin bu transferin öyküsüne bir bakalım:

GÜNEŞ'İN SÖZLERİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, normal şartlarda yine sarı-kırmızılı formayı giymek istiyordu. Ama menajeri baba Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş ile masaya oturdu. Futbolcunun kulübü Brentford da Kartal'dan yana bir tavır ortaya koyunca Halil, siyah-beyazlılara çok yaklaştı. Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kampta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Halil için, "Beşiktaş'ı kullanarak başka takımlar ile konuşuyor. Böyle bir durumda futbolcudan soğurum" açıklamasını yaptı.

BABA DERVİŞOĞLU PANİK OLUYOR
Güneş'in sözleri üzerine geri adım atan genç oyuncu da hem ailesine hem de kulübüne, "Beşiktaş'a gitmek istemiyorum. Olacaksa Galatasaray olsun" dedi. Brentford bu gelişme üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile temasa geçerek, "Oyuncu, Galatasaray'ı istiyor. İlginiz var mı?" diye soruyor. Timur'un ise yanıtı şöyle: "Beşiktaş'ın anlaştığı şartlar neyse, ancak böyle olur." İngiliz kulübü kabul ediyor. Bir önceki gece İstanbul'a dönmek için uçakta olan Erden Timur'u, Halil'in babası arıyor. Fakat telefon kapalı olduğu için baba Dervişoğlu, tekrar Beşiktaş'la temasa geçiyor.

GECE 02.30'DA ERDEN TİMUR TELEFONA GERİ DÖNDÜ
Timur son 48 saat içinde İstanbul-Viyana-Leipzig-İstanbul-Londra-İstanbul arasında 6-7 uçuş yaptığı için Halil'in babası onu aradığı sırada telefonu kapalı veriyor. Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiklerini siyah-beyazlı yönetime iletiyor. Bu sırada Timur, gece 02.30 gibi uçaktan inip mesajlarına bakınca, baba Dervişoğlu ile görüşüp işi bitiriyor ve futbolcu tekrar Galatasaray'ın oluyor. Halil de sabah saatlerinde Galatasaray'a gittiğini çevresine söylüyor. 23 yaşındaki santrfor, G.Saray'dan sezon başına 20 milyon TL alacak. Anlaşma 4 yıllık, bonservis bedeli ise 500 bin Euro.

BASINDAN KAÇIRILDI!
Dün akşam İstanbul'a gelen Halil'i, G.Saraylı yöneticiler karşıladı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için genç futbolcu VIP çıkışını kullanarak alandan ayrıldı.

ANALİZ / Uğur ÇEM
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR
Galatasaray, 23 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kapıp renklerine bağladı. Sarıkırmızılılara bonservisiyle transfer olan milli santrforun, 6 maddede öne çıkan özellikleri:
Hollanda'da Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2020'de 3 milyon Euro'ya Brentford'a gitmesinin ardından Twente, Galatasaray (2 kez) ve Burnley olmak üzere 4 kez kiralandı.
23 yaşındaki futbolcu, son 3 sezonda istikrarsız bir görüntü çizdi. 144 mücadelenin 69'unda sahaya çıkan Halil, 75 karşılaşmada forma giymezken maçların %52'sinde oynama şansı bulamadı. Sadece 4 müsabakada sakatlığı engel olurken geriye kalan 71 sınavda ya kadroya giremedi ya da tercih edilmedi.
Sahada kaldığı 69 maçta fileleri sadece 10 kez havalandıran genç futbolcu, arkadaşlarına 4 de asist yaptı.
A Milli formayı ilk kez dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in davetiyle 21 yaş 5 aylıkken giyen Halil, 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Dervişoğlu, hücumun her bölgesinde forma giyiyor. Daha çok sağ ayağını kullanan futbolcu, ana bölgesi olan santrforun dışında sağ ve sol kanat ile 10 numarada da oynuyor.
Çok fazla penaltı kullanmayan Halil, kariyerinde toplamda 6 kez topun başına geçti. 5'inde başarılı olurken 1'inde kaleciyi aşamadı.

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İşte A’dan Z’ye Halil olayı!
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