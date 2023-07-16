İşte A’dan Z’ye Halil olayı!

Türkiye'de transfer gündeminde her gün yeni bir bomba patlıyor… Beşiktaş'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu, önceki gece rotayı Galatasaray'a kırdı ve sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzaladı. Bu haber, futbol gündemine bomba gibi düştü.Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, normal şartlarda yine sarı-kırmızılı formayı giymek istiyordu.Futbolcunun kulübü Brentford da Kartal'dan yana bir tavır ortaya koyunca Halil, siyah-beyazlılara çok yaklaştı. Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kampta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Halil için,açıklamasını yaptı.Güneş'in sözleri üzerine geri adım atan genç oyuncu da hem ailesine hem de kulübüne,dedi. Brentford bu gelişme üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile temasa geçerek,diye soruyor. Timur'un ise yanıtı şöyle:İngiliz kulübü kabul ediyor. Bir önceki gece İstanbul'a dönmek için uçakta olan Erden Timur'u, Halil'in babası arıyor.Timur son 48 saat içindearasında 6-7 uçuş yaptığıiçin Halil'in babası onu aradığı sırada telefonukapalı veriyor.Bu sırada Timur,gece 02.30 gibi uçaktan inip mesajlarına bakınca, babaDervişoğlu ile görüşüp işi bitiriyor ve futbolcutekrar Galatasaray'ın oluyor. Halil de sabahsaatlerinde Galatasaray'a gittiğini çevresinesöylüyor.Dün akşam İstanbul'a gelen Halil'i, G.Saraylı yöneticiler karşıladı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için genç futbolcu VIP çıkışını kullanarak alandan ayrıldı.Galatasaray, 23 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Beşiktaş'ın elinden kapıp renklerine bağladı. Sarıkırmızılılara bonservisiyle transfer olan milli santrforun,Hollanda'da Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2020'de 3 milyon Euro'ya Brentford'a gitmesinin ardından Twente, Galatasaray (2 kez) ve Burnley olmak üzere 4 kez kiralandı.23 yaşındaki futbolcu, son 3 sezonda istikrarsız bir görüntü çizdi. 144 mücadelenin 69'unda sahaya çıkan Halil, 75 karşılaşmada forma giymezken maçların %52'sinde oynama şansı bulamadı. Sadece 4 müsabakada sakatlığı engel olurken geriye kalan 71 sınavda ya kadroya giremedi ya da tercih edilmedi.Sahada kaldığı 69 maçta fileleri sadece 10 kez havalandıran genç futbolcu, arkadaşlarına 4 de asist yaptı.A Milli formayı ilk kez dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in davetiyle 21 yaş 5 aylıkken giyen Halil, 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.Dervişoğlu, hücumun her bölgesinde forma giyiyor. Daha çok sağ ayağını kullanan futbolcu, ana bölgesi olan santrforun dışında sağ ve sol kanat ile 10 numarada da oynuyor.Çok fazla penaltı kullanmayan Halil, kariyerinde toplamda 6 kez topun başına geçti. 5'inde başarılı olurken 1'inde kaleciyi aşamadı.