Sivasspor’un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, 12 günlük Sivas kampının ardından yarın akşam Erzurum'da top başı yaparak 2'nci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 17-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. etap kampında kırmızı-beyazlılar 4 hazırlık maçı yapacak.
Hazırlık maçlarının programı şöyle:
19 Temmuz Çarşamba 17.00 FK Sabail
23 Temmuz Pazar 17.00 Sumqayıt FK
26 Temmuz Çarşamba 17.00 Ümraniyespor
29 Temmuz Cumartesi 17.00 Antalyaspor
Sivasspor Erzurum kampının ardından Sivas'a dönerek yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.