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Giriş Tarihi: 16.7.2023 12:56

Sivasspor’un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor

İHA
Sivasspor’un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor

Süper Lig 2023-2024 Sezonu hazırlıklarına Sivas'ta başlayan DG Sivasspor, 2 günlük iznin ardından yarın Erzurum kampına gidecek.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, 12 günlük Sivas kampının ardından yarın akşam Erzurum'da top başı yaparak 2'nci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 17-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. etap kampında kırmızı-beyazlılar 4 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:
19 Temmuz Çarşamba 17.00 FK Sabail
23 Temmuz Pazar 17.00 Sumqayıt FK
26 Temmuz Çarşamba 17.00 Ümraniyespor
29 Temmuz Cumartesi 17.00 Antalyaspor
Sivasspor Erzurum kampının ardından Sivas'a dönerek yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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Sivasspor’un 2. etap Erzurum kampı yarın başlıyor
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