Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'dan flaş Icardi açıklaması! Transferlerin bitiş tarihi...
Giriş Tarihi: 16.7.2023 12:01

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'dan flaş Icardi açıklaması! Transferlerin bitiş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’dan flaş Icardi açıklaması! Transferlerin bitiş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buruk ayrıca, transferlerin bitiş tarihini de duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Icardi'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Buruk, transferlerin bitiş tarihini açıkladı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi."

"SABIRLI OLACAĞIZ"

"Transfer döneminin başındayız. Takımlar daha yeni toplandı. Birçok seçenek çıkacak. Sabırlı olacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başlayacak. İkinci bir kamp çalışmamız olmayacak."

PAREDES VE FRED...

"Kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Elimizdeki oyuncular zaten iyi. Ancak yine de kadroyu güçlendireceğiz."

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz."

"GELECEK HAFTA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. "Yarn gelecek" diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik. Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
SON DAKİKA | PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Gelin-damat çöplükte
Cari panorama
Eski eşinin silahla yaraladığı kadının isyanı: Ölmek istemiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'dan flaş Icardi açıklaması! Transferlerin bitiş tarihi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA