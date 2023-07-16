Türkiye’de tedavi olabilir

Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği Mauro İcardi'nin transferi, eşi Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ertelendi.Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, test sonucuna göre Wanda Nara'nın tedavi programının belirleneceği kaydedildi.Doktorların belirleyeceği tedaviye göre bir yol haritası çizileceği, ardından Arjantinli yıldızın transferinin duyurulacağı öğrenildi.Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Mauro İcardi'nin çok endişeli olduğu ve kesin sonuçların çıkmasını beklediği kaydedildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün İcardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. 49 yaşındaki hoca, "İcardi'yi bekliyoruz. Gelişiyle ilgili bir aksaklık oldu.diye konuştu.