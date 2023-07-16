Türkiye’de tedavi olabilir

Galatasaray cephesi, Mauro İcardi’nin eşinden gelecek habere kilitlendi
Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği Mauro İcardi'nin transferi, eşi Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ertelendi. Şiddetli karın ağrısışikâyetiyle hastaneyekaldırılan ve omuriliğindenparça alınarakteste gönderilen36 yaşındaki Nara içinArjantin basını, lösemiyeyakalandığınıyazmıştı. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, test sonucuna göre Wanda Nara'nın tedavi programının belirleneceği kaydedildi. Türkiye'dekisağlık sistemine güvenenİcardi ailesi,İstanbul'da tedaviseçeneğine sıcak bakıyor. Doktorların belirleyeceği tedaviye göre bir yol haritası çizileceği, ardından Arjantinli yıldızın transferinin duyurulacağı öğrenildi.
İCARDİ YANINDAN AYRILMIYOR
Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Mauro İcardi'nin çok endişeli olduğu ve kesin sonuçların çıkmasını beklediği kaydedildi.
OKAN BURUK TARİH VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün İcardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. 49 yaşındaki hoca, "İcardi'yi bekliyoruz. Gelişiyle ilgili bir aksaklık oldu. Ailevi,özel bir durumu var.Büyük ölçüde kendive kulübüyle sözlüolarak anlaşıldı.İnşallah pazartesigünü (yarın) gelecek,bekliyoruz" diye konuştu.