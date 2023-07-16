Verdiği söz havada kaldı

İmza aşamasına kadar getirilen Halil Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'ı tercih etmesi, Beşiktaş yönetimini çok kızdırdı.Yeniden yükseliş yakalamak için kulübünden ayrılmayı arzu eden Halil, kendisini A Milli Takım'a ilk çağıran Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ta forma giyme konusunda istekliydi.Siyah-beyazlılar, Brentford ile masaya oturdu. İngilizler, 1 milyon Euro istedi.Ardından Halil ile masaya oturuldu.Bu sırada Galatasaray ve Adana Demirspor devreye girerek oyuncuyu istedi.Galatasaray'ın teklifi, Halil cephesinin isteğiyle aynıydı. Adana Demirspor'a ise olumsuz yanıt verdi.Görüşmeler sürerken Brentford yetkilileri, Beşiktaş'ı arayarak,dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Halil ile ilgiliifadesini kullandı.Brentford'un tercihinin Beşiktaş'a göndermekten yana olması nedeniyle arada kalan oyuncu tarafı, önceki akşam 18.30'da siyah-beyazlılara,yanıtı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş, yaklaşık 20 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmayı imzalaması için milli forvet ve kulübüne evrakları hazırlayıp gönderdi.Ancak ilerleyen saatlerde Beşiktaş, Halil'e bir daha ulaşamadı.sarı-kırmızılılar da bu haberle birlikte transferi noktalamayı başardı.