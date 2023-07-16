Verdiği söz havada kaldı

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Halil Dervişoğlu, “Kulübümü ikna edin yeter” demişti ancak evraklar hazırlanınca telefonunu kapattı
İmza aşamasına kadar getirilen Halil Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'ı tercih etmesi, Beşiktaş yönetimini çok kızdırdı. İştesiyah-beyazlıların cephesinden olumsuz sonuçlanantransfer görüşmelerinde yaşanan süreç: "BİZ GELMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ: Yeniden yükseliş yakalamak için kulübünden ayrılmayı arzu eden Halil, kendisini A Milli Takım'a ilk çağıran Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ta forma giyme konusunda istekliydi. Babası Muzaffer Dervişoğlu, "Yeter kiBrentford ile anlaşın, biz hazırız" mesajı gönderdi. BRENTFORD BONSERVİSSİZ İKNA EDİLDİ: Siyah-beyazlılar, Brentford ile masaya oturdu. İngilizler, 1 milyon Euro istedi. Pazarlıklarla 600 bin Eurobonus ve %25 sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandı. Ardından Halil ile masaya oturuldu. KARTAL'A İKİ RAKİP ÇIKTI: Bu sırada Galatasaray ve Adana Demirspor devreye girerek oyuncuyu istedi. 23 yaşındaki forvetin temsilciliğiniyapan babası Muzaffer Dervişoğlu, siyah-beyazlılardan1 milyon Euro yıllık ücret talep etti. Beşiktaş750 bin Euro önerdi. Galatasaray'ın teklifi, Halil cephesinin isteğiyle aynıydı. Adana Demirspor'a ise olumsuz yanıt verdi. BRENTFORD DA ŞAŞIRDI: Görüşmeler sürerken Brentford yetkilileri, Beşiktaş'ı arayarak, "Halil, Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.Biz size vermek istiyoruz çünkü önceki gidişindeGalatasaray ile sorunlar yaşamıştık" dedi. GÜNEŞ'TEN FLAŞ AÇIKLAMA: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Halil ile ilgili "Halil, Beşiktaş ismini kullanıp arkadan pazarlıkyaparsa doğru olmaz. Güvenim sarsılırsasoğuk bakarım" ifadesini kullandı. EVRAKLAR GİTTİ: Brentford'un tercihinin Beşiktaş'a göndermekten yana olması nedeniyle arada kalan oyuncu tarafı, önceki akşam 18.30'da siyah-beyazlılara, "Teklifinizikabul ediyoruz, evrakları gönderin. Uçak bileti,sağlık kontrolleri, imza töreni programınıda yapabilirsiniz" yanıtı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş, yaklaşık 20 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmayı imzalaması için milli forvet ve kulübüne evrakları hazırlayıp gönderdi. BİR DAHA HABER ALINAMADI: Ancak ilerleyen saatlerde Beşiktaş, Halil'e bir daha ulaşamadı. Çünkü oyuncuve babası, o esnada Galatasaray'a gitmekiçin kulübüne yaptığı yoğun baskıdan sonuçaldı, sarı-kırmızılılar da bu haberle birlikte transferi noktalamayı başardı.