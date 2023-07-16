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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Verdiği söz havada kaldı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Verdiği söz havada kaldı

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Halil Dervişoğlu, “Kulübümü ikna edin yeter” demişti ancak evraklar hazırlanınca telefonunu kapattı

İmza aşamasına kadar getirilen Halil Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'ı tercih etmesi, Beşiktaş yönetimini çok kızdırdı. İşte siyah-beyazlıların cephesinden olumsuz sonuçlanan transfer görüşmelerinde yaşanan süreç:
"BİZ GELMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ: Yeniden yükseliş yakalamak için kulübünden ayrılmayı arzu eden Halil, kendisini A Milli Takım'a ilk çağıran Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ta forma giyme konusunda istekliydi. Babası Muzaffer Dervişoğlu, "Yeter ki Brentford ile anlaşın, biz hazırız" mesajı gönderdi.
BRENTFORD BONSERVİSSİZ İKNA EDİLDİ: Siyah-beyazlılar, Brentford ile masaya oturdu. İngilizler, 1 milyon Euro istedi. Pazarlıklarla 600 bin Euro bonus ve %25 sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandı. Ardından Halil ile masaya oturuldu.
KARTAL'A İKİ RAKİP ÇIKTI: Bu sırada Galatasaray ve Adana Demirspor devreye girerek oyuncuyu istedi. 23 yaşındaki forvetin temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, siyah-beyazlılardan 1 milyon Euro yıllık ücret talep etti. Beşiktaş 750 bin Euro önerdi. Galatasaray'ın teklifi, Halil cephesinin isteğiyle aynıydı. Adana Demirspor'a ise olumsuz yanıt verdi.
BRENTFORD DA ŞAŞIRDI: Görüşmeler sürerken Brentford yetkilileri, Beşiktaş'ı arayarak, "Halil, Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Biz size vermek istiyoruz çünkü önceki gidişinde Galatasaray ile sorunlar yaşamıştık" dedi.
GÜNEŞ'TEN FLAŞ AÇIKLAMA: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Halil ile ilgili "Halil, Beşiktaş ismini kullanıp arkadan pazarlık yaparsa doğru olmaz. Güvenim sarsılırsa soğuk bakarım" ifadesini kullandı.
EVRAKLAR GİTTİ: Brentford'un tercihinin Beşiktaş'a göndermekten yana olması nedeniyle arada kalan oyuncu tarafı, önceki akşam 18.30'da siyah-beyazlılara, "Teklifinizi kabul ediyoruz, evrakları gönderin. Uçak bileti, sağlık kontrolleri, imza töreni programını da yapabilirsiniz" yanıtı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş, yaklaşık 20 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmayı imzalaması için milli forvet ve kulübüne evrakları hazırlayıp gönderdi.
BİR DAHA HABER ALINAMADI: Ancak ilerleyen saatlerde Beşiktaş, Halil'e bir daha ulaşamadı. Çünkü oyuncu ve babası, o esnada Galatasaray'a gitmek için kulübüne yaptığı yoğun baskıdan sonuç aldı, sarı-kırmızılılar da bu haberle birlikte transferi noktalamayı başardı.

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