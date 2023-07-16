Wanda Nara için Türkiye ihtimali! İstanbul’da tedavi olmaya sıcak bakıyor...

Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği Mauro İcardi'nin transferi, eşi Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ertelendi. Şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan ve omuriliğinden parça alınarak teste gönderilen 36 yaşındaki Nara için Arjantin basını, lösemiye yakalandığını yazmıştı. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, test sonucuna göre Wanda Nara'nın tedavi programının belirleneceği kaydedildi. Türkiye'deki sağlık sistemine güvenen İcardi ailesi, İstanbul'da tedavi seçeneğine sıcak bakıyor. Doktorların belirleyeceği tedaviye göre bir yol haritası çizileceği, ardından Arjantinli yıldızın transferinin duyurulacağı öğrenildi.Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Mauro İcardi'nin çok endişeli olduğu ve kesin sonuçların çıkmasını beklediği kaydedildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün İcardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. 49 yaşındaki hoca, "İcardi'yi bekliyoruz. Gelişiyle ilgili bir aksaklık oldu. Ailevi, özel bir durumu var. Büyük ölçüde kendi ve kulübüyle sözlü olarak anlaşıldı. İnşallah pazartesi günü (yarın) gelecek, bekliyoruz" diye konuştu.