Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CONCACAF Altın Kupa'yı, Panama'yı 1-0 yenen Meksika kazandı
Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:06

CONCACAF Altın Kupa'yı, Panama'yı 1-0 yenen Meksika kazandı

AA
CONCACAF Altın Kupa’yı, Panama’yı 1-0 yenen Meksika kazandı

CONCACAF Altın Kupa finalinde Panama'yı 1-0 mağlup eden Meksika, şampiyon oldu.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın finalinde, Meksika ile Panama, ABD'nin Los Angeles kentindeki 70 bin seyirci kapasiteli SoFi Stadı'nda karşılaştı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Meksika'da oyuna 85. dakikada giren Santiago Gimenez, 88. dakikada ağları sarstı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Meksika, kupaya uzandı.

Meksika, 9. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
CONCACAF Altın Kupa'yı, Panama'yı 1-0 yenen Meksika kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA