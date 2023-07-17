CONCACAF Altın Kupa’yı, Panama’yı 1-0 yenen Meksika kazandı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın finalinde, Meksika ile Panama, ABD'nin Los Angeles kentindeki 70 bin seyirci kapasiteli SoFi Stadı'nda karşılaştı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Meksika'da oyuna 85. dakikada giren Santiago Gimenez, 88. dakikada ağları sarstı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Meksika, kupaya uzandı.

Meksika, 9. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.