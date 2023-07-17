Daniel Amartey’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret belli oldu!

Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Ganalı stoper, ekonomik olmasının yanı sıra hem stoperde hem de ön liberoda da oynaması nedeniyle yönetimin üzerinde durduğu ilk isim oldu. Kartal'a 2+1 yıllık imza atacak 28 yaşındaki futbolcuya, sezon başına 1.7 milyon Euro ödenecek. Amartey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Beşiktaşlı olacak. Leicester City formasıyla 7 sezonda 106 maçta ter dökerken 2 gol kaydetti.