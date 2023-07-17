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Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:27 Son Güncelleme: 17.7.2023 09:30

Daniel Amartey'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu!

SPOR SERVİSİ
Daniel Amartey’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret belli oldu!

Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i bugün açıklanmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuya, sezon başına 1.7 milyon Euro ödenecek.

Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Ganalı stoper, ekonomik olmasının yanı sıra hem stoperde hem de ön liberoda da oynaması nedeniyle yönetimin üzerinde durduğu ilk isim oldu. Kartal'a 2+1 yıllık imza atacak 28 yaşındaki futbolcuya, sezon başına 1.7 milyon Euro ödenecek. Amartey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Beşiktaşlı olacak. Leicester City formasıyla 7 sezonda 106 maçta ter dökerken 2 gol kaydetti.

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Daniel Amartey'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu!
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