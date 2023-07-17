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Giriş Tarihi: 17.7.2023 16:10

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev değişikliği

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde görev değişikliği

Fenerbahçe'de, futbol akademisinde altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar; bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevine getirilirken, Karapınar'dan boşalan altyapı koordinatörlük görevi ise Sedat Karabük'e verildi.

Fenerbahçe'de, futbol akademisinde altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar; bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevine getirilirken, Karapınar'dan boşalan altyapı koordinatörlük görevi ise Sedat Karabük'e verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan bu yana futbol akademisi altyapı koordinatörlüğü görevini yürüten Karapınar'ın yeni dönemde bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı olarak görevini yürüteceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yetiştirici kimliği ile birlikte saygılı, ahlaklı, Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda Türk futboluna hizmet eden Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genel koordinatör olarak görev alan futbol adamı Tahir Karapınar, yeni dönemde görevine kulübümüzün bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı olarak devam edecektir. Fenerbahçe'nin gençlik hareketine yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, kulübümüz bünyesindeki yeni görevinde başarılar dileriz."

Tahir Karapınar'ın görev değişikliği sonrasında altyapı koordinatörlüğünün ise 3 yıllık süreyle Sedat Karabük'e teslim edildiği kaydedildi.

Karabük daha önce Antalyaspor ve Bodrumspor'da futbol direktörlüğü yapmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev değişikliği
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