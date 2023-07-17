Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Samatta’nın PAOK’a transfer olduğunu açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tanzanyalı golcüyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



SARI-LACİVERTLİ FORMAYI 33 MAÇTA GİYDİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Paok'a transfer olan Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Tanzayalı forvet bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.