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Giriş Tarihi: 17.7.2023 16:21 Son Güncelleme: 17.7.2023 16:39

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Samatta’nın PAOK’a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tanzanyalı golcüyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYI 33 MAÇTA GİYDİ
Fenerbahçe'den ayrılarak Paok'a transfer olan Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Tanzayalı forvet bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı
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