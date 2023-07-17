Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış! "Bazılarının gönlünü yapmak için..."

"Yarın bir başkası çıkacak ben de şunu beğenmiyorum der. Bunun sonu gelmez. Bu karar daha önce tahkime gitmiş. Biz tahkimin de kararını sorgulamaya başladık. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu daha sezon başlamadan bomba gibi getirip önümüze koydular. Bir sene de şimdi bunu tartışırız."

"Konu daha önce sürekli incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra bu konuya bir bakalım diyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Türk futboluna odaklanmamız lazım. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."