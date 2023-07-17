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Giriş Tarihi: 17.7.2023 17:27 Son Güncelleme: 17.7.2023 17:36

Son dakika: Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti

Son dakika: Nathan Redmond Beşiktaş’a veda etti

Son dakika haberi: Nathan Redmond, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek sezon Beşiktaş forması giymeyeceğini açıkladı. "Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere." sözleriyle Redmond, Beşiktaş taraftarına veda etti.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond, Siyah-beyazlılardan ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

"Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!

Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.

Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.

Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere."

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika: Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti
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