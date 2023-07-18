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Giriş Tarihi: 18.7.2023 18:28 Son Güncelleme: 18.7.2023 18:41

SON DAKİKA | TFF'den yabancı kuralı kararı!

SON DAKİKA | TFF’den yabancı kuralı kararı!

TFF, 2023/24 sezonunda yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı. Ayrıca bu sezon Süper Lig'den 4 takım küme düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu sezon yabancı kuralının 8+3 olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin A Takım Listesine Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur.

14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

Kulüpler, 01.01.2003 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."

4 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Ayrıca TFF, 2023-2024 Sezonu Süper Lig maçlarının statüsü yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig'de 4 takımın küme düşeceği belirtildi.

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SON DAKİKA | TFF'den yabancı kuralı kararı!
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