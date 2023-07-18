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Giriş Tarihi: 18.7.2023 12:11

Trabzonspor yurt dışı temsilcilikler açma kararı aldı

Trabzonspor yurt dışı temsilcilikler açma kararı aldı

Trabzonspor Kulübü, yurt dışı temsilcilikleri açacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, yurt dışı temsilcilikleri açacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yurt dışında bulunan taraftarlarla daha yakın ve iç içe olabilmek adına temsilcilikler açma kararı aldığı belirtildi.

Özellikle Avrupa'nın her bir ülkesinde kamplardan maçlara kadar takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, aidiyetlerini asla kaybetmeyen taraftarlar ile yeni bir başlangıca hazırlanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedefimiz dünyanın daha fazla ülkesinde kulübümüzü temsil etmek ve bu bayrak altında yeni projeler üretmek, Trabzonspor'un markasını, marka değerini tüm dünyaya tam anlamıyla kanıtlamak, göstermek ve bunu taraftarımızla beraber yapabilmektir. Dünyanın daha fazla ülkesinde kulübümüzü tanıtacak, armayı gururla taşıyacak ve Trabzonspor'un adına değer katacak projeler üretebilecek temsilci adaylarının portföylerini, bilgilerini ve proje dosyalarını 'temsil@trabzonspor.org.tr' adresine göndermelerini bekliyoruz."

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Trabzonspor yurt dışı temsilcilikler açma kararı aldı
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