Arda Güler, Real Madrid kamp kadrosunda yer aldı!

ABD'de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Real Madrid 'in kamp kadrosu açıklandı.
Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu' da yer aldı. 25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Courtois, Lunin, Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz, Vini Jr, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz"
REAL MADRİD-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz tarihinde TSİ sabah 05.00'da oynanacak. Mücadelenin Real Madrid'in YouTube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.