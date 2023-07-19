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Giriş Tarihi: 19.7.2023 21:25 Son Güncelleme: 19.7.2023 21:28

Beşiktaş’ın yeni transferi Lyanco, İstanbul’a geldi

İHA
Beşiktaş’ın yeni transferi Lyanco, İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco Vojvonic ile anlaşma sağladı.

Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.

"BEN DE SİZİN GİBİ HEYECANLIYIM"

Yeni transfer Lyanco, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş formasını giydiğimde elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Lyanco, İstanbul’a geldi
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