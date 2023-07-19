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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Ortak akılla Süper Lig’i yeniden inşa edeceğiz

Ortak akılla Süper Lig’i yeniden inşa edeceğiz

TFF Başkanı Büyükekşi fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunurken, yeni projeler ve sponsorluklarla kulüp gelirlerini artıracaklarını söyledi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig fikstür çekimi öncesi açıklama yaptı. Süper Lig'in marka değerinin arttığını vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Bu büyük rekabet, ligimizin değerini artırdı ve futbola yatırımı daha cazip bir hale getirdi. Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte önümüzdeki sezonun daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzey olacağına inanıyorum. Ligimiz şu anda dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor ancak bunu yeterli görmüyoruz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla toplantılar yaptık. Hep birlikte ortak bir akılla Süper Lig'in kurumsal kimliğini yeniden inşa edeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız."



4 TAKIM BİR ALT LİGE DÜŞECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu müsabaka statüsünü yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda puan cetvelinde 17, 18, 19 ve 20'nci sırada bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı 8+3 şeklinde olacak. Kulüpler, A Takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek ve 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

İŞTE SEZONUN PLANLAMASI
SÜPER Lig'in 2023-24 sezonu planlaması da belli oldu. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig, 23, 24 ve 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak'ta oynanacak 19. hafta müsabakaları ile start alacak ve sezon 19 Mayıs 2024'te bitecek. Ligin ilk yarısı 18, ikinci devresi de 20 hafta oynanacak. 17 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. hafta mücadeleleri 2, 3 ve 4 Nisan'da hafta içi gerçekleşecek.

ÜST ÜSTE OYNAMA TARİHE KARIŞTI
YENİ sezonda İstanbul takımları en fazla 5 maç peş peşe İstanbul'da oynayacak.
HIÇBİR takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.
AVRUPA kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor; 1, 2, 3, 7, 10, 14 ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacak.
BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbiriyle oynayacağı haftalarda yayın planı gereği diğer takım, Trabzonspor ile karşılaşmayacak.

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Ortak akılla Süper Lig’i yeniden inşa edeceğiz
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