Ortak akılla Süper Lig’i yeniden inşa edeceğiz

TFF Başkanı Büyükekşi fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunurken, yeni projeler ve sponsorluklarla kulüp gelirlerini artıracaklarını söyledi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig fikstür çekimi öncesi açıklama yaptı. Süper Lig'in marka değerinin arttığını vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sezon son haftalarakadar şampiyonluk yarışıdevam etti. Bu büyük rekabet,ligimizin değerini artırdı ve futbolayatırımı daha cazip bir halegetirdi. Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte önümüzdeki sezonun daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzey olacağına inanıyorum. Ligimiz şu anda dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor ancak bunu yeterli görmüyoruz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla toplantılar yaptık. Hepbirlikte ortak bir akılla SüperLig'in kurumsal kimliğini yenideninşa edeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız."
4 TAKIM BİR ALTLİGE DÜŞECEK Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu müsabaka statüsünü yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda puan cetvelinde 17, 18, 19ve 20'nci sırada bulunan 4 takım,Trendyol 1. Lig'e düşecek. Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı 8+3 şeklinde olacak. Kulüpler, A Takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek ve 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.
İŞTE SEZONUNPLANLAMASI SÜPER Lig'in 2023-24 sezonu planlaması da belli oldu. 11, 12, 13 ve 14Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacakmaçlarla başlayacak Süper Lig, 23, 24 ve 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak'ta oynanacak 19. hafta müsabakaları ile start alacak ve sezon 19 Mayıs 2024'te bitecek. Ligin ilk yarısı 18, ikinci devresi de 20 hafta oynanacak. 17 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. hafta mücadeleleri 2, 3 ve 4 Nisan'da hafta içi gerçekleşecek.
ÜST ÜSTE OYNAMA TARİHE KARIŞTI YENİ sezonda İstanbul takımları en fazla 5 maç peş peşe İstanbul'da oynayacak. HIÇBİR takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak. AVRUPA kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor; 1, 2, 3, 7, 10, 14 ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacak. BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbiriyle oynayacağı haftalarda yayın planı gereği diğer takım, Trabzonspor ile karşılaşmayacak.