Ortak akılla Süper Lig’i yeniden inşa edeceğiz

FF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig fikstür çekimi öncesi açıklama yaptı. Süper Lig'in marka değerinin arttığını vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Yeni isim sponsorluğumuz ile birlikte önümüzdeki sezonun daha kaliteli, rekabetin ve heyecanın daha üst düzey olacağına inanıyorum. Ligimiz şu anda dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ve 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor ancak bunu yeterli görmüyoruz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla toplantılar yaptık.Yeni sponsorluk modelleri oluşturarak ligimizde yer alan kulüplerimizin gelirlerini artıracağız."Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu müsabaka statüsünü yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, sezon sonundaToplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı 8+3 şeklinde olacak. Kulüpler, A Takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek ve 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.Lig'in 2023-24 sezonu planlaması da belli oldu.Süper Lig, 23, 24 ve 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak'ta oynanacak 19. hafta müsabakaları ile start alacak ve sezonLigin ilk yarısı 18, ikinci devresi de 20 hafta oynanacak. 17 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. hafta mücadeleleri 2, 3 ve 4 Nisan'da hafta içi gerçekleşecek.sezonda İstanbul takımları en fazla 5 maç peş peşe İstanbul'da oynayacak.takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor; 1, 2, 3, 7, 10, 14 ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacak.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbiriyle oynayacağı haftalarda yayın planı gereği diğer takım, Trabzonspor ile karşılaşmayacak.