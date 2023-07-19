Real Madrid, ABD’de hazırlık turnuvasına katılacak

İspanyol devi Real Madrid 2023-2024 sezonuna hazırlık kapsamında ABD'de hazırlık maçları yapacak. Kadrosuna Jude Bellingham ve Fenerbahçe'den Arda Güler gibi genç oyuncuları katan Başkent ekibi yeni sezona hazırlık kapsamında ABD'de düzenlenecek 'Soccer Champions Tour'a katılacak. ABD'nin 4 farklı şehrinde hazırlık maçları yapacak olan Madrid ekibi; 23 Temmuz'da Los Angeles, 26 Temmuz'da Houston, 29 Temmuz'da Dallas ve 2 Ağustos'ta Orlando'da oynayacak. Turnuvada Real Madrid dışında yer alacak diğer takımlar ise şöyle:Arsenal, Barcelona, Juventus, Manchester United ve Milan.