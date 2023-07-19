Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Becao transferini KAP'a bildirdi! İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 19.7.2023 15:37 Son Güncelleme: 19.7.2023 15:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Becao transferini KAP'a bildirdi! İstanbul'a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Becao transferini KAP’a bildirdi! İstanbul’a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Udinese'nin stoperi Becao ve İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Udinese'nin stoperi Becao ve İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Defansın göbeğini değiştirmek için harekete geçen ve bu bağlamda ilk olarak Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Becao'da da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, tecrübeli oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.

BECAO KİMDİR?
Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Becao transferini KAP'a bildirdi! İstanbul'a geliyor...
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